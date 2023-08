Calcio | Serie A | prima Giroud poi Pulisic Il Milan stende il Bologna e si regala il +3

Leggi su oasport

(Di lunedì 21 agosto 2023) Nella serata di oggi, a chiudere lagiornata della nuovaA 2023/2024, ci hanno pensato ile il. A imporsi al Dall’Ara per 0-2, sono stati gli uomini di Stefano Pioli, in grado di superare l’undici guidato da Thiago Motta. I rossoneri hanno dunque iniziato subito con un +3 in campionato e a essere protagonisti ci sono stati anche e soprattutto i nuovi acquisti. Reijnders ha propiziato la rete diche ha sbloccato il match mentreha siglato il secondo gol. Ma ecco di seguito il racconto del match.A: IL RACCONTO DIIL PRIMO TEMPO A partire forte e a spingere sono i padroni di casa che dopo nemmeno un minuto hanno una super occasione. A colpire la ...