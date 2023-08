Calcio | Serie A | mezzo passo falso per il Torino | in casa con il Cagliari finisce 0-0

(Di lunedì 21 agosto 2023), 21 ago. - (Adnkronos) -per ilall'esordio inA. I granata, tra le mura amiche dello stadio Olimpico, non vanno oltre ad un pareggio per 0-0 contro il neopromosso. In avvio padroni divicini al gol con Sanabria. Poco dopo replica degli con Nandez, a cui replica Milinkovic-Savic con una strepitosa parata. L'ultima chance della prima frazione è di Schuurs che spreca di testa da buona posizione. Ritmi più bassi e poche chance nella ripresa soprattutto a causa del calco: ci provano Vojvoda e Pavoletti come Radonjic nel recupero, ma il risultato non cambia.

Le pagelle e highlights di Empoli - Verona, gara valida per la prima giornata diA 2023/2024: Bonazzoli è il migliore del match EMPOLI: Caprile E. 5, Ebuehi T. 5.5, Ismajli A. 5.5, Luperto S. 5, Cacace L. 5.5 (dal 33 st Pezzella G. s.v.), Marin R. 6, Grassi A. 5.5 (dal 41 ...Al termine di una ripresa dai ritmi decisamente più bassi e senza particolari sussulti rispetto ad una prima frazione molto gradevole Torino e Cagliari si dividono la posta in palio. Nella seconda ...... dopo aver lavorato insieme ai rispettivi allenatori, si sono divertiti giocando a- tennis ... Berrettini agli US Open partirà nel tabellone principale ma non sarà una testa di. Gigante ...

Calcio: Serie A, Torino-Cagliari 0-0 Agenzia ANSA

I granata di Juric non vanno oltre lo 0-0 contro la squadra di Claudio Ranieri. Ritmi poco brillanti per il caldo, occasioni finali per il Toro con Radonjic, ma i sardi sono attenti in difesa ...L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dalla S.S. Latina Calcio 1932, a titolo definitivo ... ha collezionato 119 presenze tra serie D e playoff di serie D mettendo a segno 15 gol in tre anni ...