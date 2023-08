Calcio | Milan Cardinale ' Obiettivo continuare a migliorare per vincere'

(Di lunedì 21 agosto 2023) "Ma non possiamo farlo senza essere aperti a cambiamenti e a nuovi approcci". BOLOGNA - "Non volevo mancare di essere qui per un inizio di stagione che si prospetta più che mai sfidante, sia in Italia ...

A dirlo è Gerry Cardinale, fondatore e managing partner di RedBird, a Bologna per la prima di campionato del suo. "Non volevo mancare per un inizio di stagione che si prospetta più che mai ...Quindi stasera, più che mai, lasciatemi dire: Forza, sempre". - foto Image - . gm/com 21 - Ago - 23 19:03 . 21 agosto 2023In Italia credo che solo neldi Maldini ci siano state alcune cose. Le cose stavano andando per il verso giusto ma poi è cambiato tutto in dirigenza e non sono state riaperte. Nicolò sarebbe ...

'Ma non possiamo farlo senza essere aperti a cambiamenti e a nuovi approcci'.BOLOGNA (ITALPRESS) - 'Non volevo mancare di essere qui per un inizio ...Che temi ti hanno colpito in questo weekend “L’esordio di De Ketelaere, questo misterioso ragazzo che al Milan non si è visto, ma alla prima con l’Atalanta ha segnato subito. Poi attaccanti al potere ...