Calcio | Francia | Henry nuovo ct dell' Under 21

(Di lunedì 21 agosto 2023) Parigi, 21 ago. - (Adnkronos) - Thierryè ilcommissario tecnico21. Per il 46enne ex attaccante un contratto biennale fino al 30 giugno 2025, con l'obiettivo di guidare i giovani transalpini alle Olimpiadi di Parigi, in programma dal 24 luglio all'11 agosto del 2024.torna in pista dopo la finea sua esperienza al Belgio, nazionale in cui ricopriva il ruolo di assistente del ct Roberto Martinez.

Thierry Henry è il nuovo ct della nazionale francese Under 21 . L'ufficialità è arrivata poco fa dopo diverse indiscrezioni. Henry ha ora il difficile compito di guidare i giovani francesi ai Giochi ...L'ex attaccante preferito a Lamouchi PARIGI () - Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, arriva l'ufficialità: Thierry Henry è il nuovo ct della Francia Under 21 e guiderà anche la nazionale olimpica fra un anno ai Giochi di Parigi 2024. Henry, 46 anni, ex allenatore di Monaco e Montreal e reduce dall'esperienza nello staff del Belgio, ha ...

