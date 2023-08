Thierry Henry è il nuovo ct della nazionale francese Under 21 . L'ufficialità è arrivata poco fa dopo diverse indiscrezioni. Henry ha ora il difficile compito di guidare i giovani francesi ai Giochi ...L'ex attaccante preferito a Lamouchi PARIGI () - Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, arriva l'ufficialità: Thierry Henry è il nuovo ct dellaUnder 21 e guiderà anche la nazionale olimpica fra un anno ai Giochi di Parigi 2024. Henry, 46 anni, ex allenatore di Monaco e Montreal e reduce dall'esperienza nello staff del Belgio, ha ...... il terzo evento sportivo più importante al mondo dopo Olimpiadi e mondiali di, andrà in ... Scozia, Spagna, Irlanda, Galles e. Il prezzo dei biglietti per assistere all'evento va dai 175 ...

Calcio: Francia. Henry ct under 21 e nazionale olimpica Parigi2024 Tiscali

L'ex attaccante preferito a Lamouchi PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, arriva l'ufficialità: Thierry Henry è il nuovo ct della Francia Under 21 e guiderà anche la ...Thierry Henry torna in panchina. L'ex fuoriclasse di Arsenal e Barcellona è stato nominato dalla Federazione francese nuovo allenatore della Francia Under 21. Henry guiderà quindi ...