Calcio | femministe spagnole | “Su Hermoso doppia violenza perché costretta a ritrattare”

Leggi su sportface

(Di lunedì 21 agosto 2023) Non accenna a placarsi la bufera su Luis Rubiales, presidente della Federspagnola, colpevole di aver dato un bacio in bocca alla calciatrice Jenniferin seguito alla vittoria della rassegna iridata delle iberiche. “È stato un atto sessista, e contro l’atleta c’è stata una” ha dichiarato a LaPresse Sonia Gomez, la portavoce di Confluencia Movimiento Feminista, “ha dovuto poi smentire quello che lei stessa aveva detto e fingere che non fosse successo nulla“. “Dobbiamo iniziare a chiamare le cose con il loro nome – ha detto la portavoce – aggiungendo che tutti gli atti sessuali che sono contro la volontà delle donne, quindi anche un bacio, sono atti disessuale“. Successivamentein un video su TikTok aveva affermato ...