Calcio | buona la prima per il Milan | Giroud e Pulisic stendono il Bologna

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 21 agosto 2023), 21 ago. – (Adnkronos) – Ilrisponde a Napoli, Juve e Inter e vince ladi campionato. In trasferta al ‘Dall’Ara’ i rossoneri battono il2-0. In avvio i padroni di casa colpiscono la traversa con Lykogiannis ma poi lasciano spazio alla squadra di Pioli. Reijnders serve un pallone d’oro ache realizza il vantaggio all’11. Dieci minuti più tardi arriva il raddoppio con una gran conclusione di Pulisc. I rossoneri gestiscono la gara nel secondo tempo senza rischiare più di tanto e conquistano i primi tre punti della nuova stagione. Rossoneri che scendono in campo con tre volti nuovi: Loftus-Cheek, Reijnders ee tutti e tre fanno subito la differenza, in particolar modo lo statunitense.che si presenta con le novità Beukema ...