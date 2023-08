Calci | pugni e una coltellata a un cane | la follia di un gruppo di ragazzini contro Max che «voleva solo giocare con loro»

Leggi su open.online

(Di lunedì 21 agosto 2023) Undi un anno è stato brutalmente aggredito cone ferito al fianco con un coltello da undi. È successo nella villa comunale di Crispiano, in provincia di Taranto, e vede vittima il piccolo Max. A far scattare la brutalità dei giovani sarebbe stato il tentativo del cagnolino di volerrincorrendo ilpallone. A riferire quanto accaduto è stata l’associazione La casa di Luna Odv che ha soccorso l’animale ferito a seguito di una segnalazione che parlava della presenza di unsofferente nella villa. «Alcuni giorni fa siamo state contattate da alcuni cittadini che avevano visto Max nella villetta: era abbattuto e si nascondeva. Un comportamento anomalo per lui, che è docile, molto giocherellone ...