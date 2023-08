Cagliari | Pavoletti | «Con una squadra così giovane fare un punto a Torino è davvero bello»

(Di lunedì 21 agosto 2023) Leonardo, attaccante del, ha parlato a DAZN al termine del match pareggiato contro ilLeonardo, attaccante del, ha parlato a DAZN al termine del match pareggiato contro il. PAROLE – «Oggi abbiamo dato prova di essere unache ha mentalità e personalità al di la delle qualità tecniche e tattiche. Devi lottare per ogni centimetro. Abbiamo cancellato la promozione come ci ha chiesto il mister e ci ha preparato dal primo giorno alla Serie A. Con unaun. Ritrovare la Serie A? La stagione passata in Serie B mi ha fatto ...

LIVE – Torino-Cagliari 0-0, ammonito Pavoletti (94°) – Calcio Casteddu Calcio Casteddu

(Adnkronos) – Pareggio per 0-0 tra Torino e Cagliari nel primo dei due posticipi in calendario ... chance nella ripresa soprattutto a causa del caldo: ci provano Vojvoda e Pavoletti come Radonjic nel ...Non mancano le sue scorribande offensive, dietro i pochi pericoli creati dal Cagliari aiutano lui (e la difesa ... ingaggia un duello fisico con Pavoletti, tiene botta, anche se nel recupero rischia ...