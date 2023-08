Cagliari | le pagelle di CM | Sulemana ed Oristanio continuano a sorprendere Luvumbo da rivedere

(Di lunedì 21 agosto 2023) Radunovi? 6,5: pronti via, ritorna in Serie A con una super parata su Sanabria, tenendo in gioco i suoi Goldaniga 5,5: soffre le accelerate im...

Commenta per primo Torino -0 - 0 Milinkovic Savic 6,5: vola sul tiro di Nandez levando un tiro diretto sotto l'incrocio dei pali. Schuurs 6: sfiora il gol in più occasioni, dietro raramente si lascia superare. ...L'allenatore dellascia in panchina il totem Pavoletti , rinuncia ai suoi centimetri e alla sua esperienza, per schierare l'eroe dei playoff Luvumbo in attacco, supportato dal talentino ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 1ª giornata di Serie A 2023/24:Torino -Ledei protagonisti del match tra Torino e, valido per la 1ª giornata del campionato di Serie A 2023/2024. TOP: dopo il primo tempo - Oristanio, Karamoh, Dossena FLOP: dopo ...

Le pagelle del Cagliari - Sulemana e Makoumbou, che coppia a centrocampo! Dossena roccioso TUTTO mercato WEB

Il primo posticipo di lunedì è stato quello tra Torino e Cagliari: il match è stato particolarmente combattuto nel corso dei novanta minuti. Nella prima ...Il commento a caldo al pareggio, a reti bianche, tra Torino e Cagliari nel debutto in campionato: tanta energia profusa da entrambe, per un risultato finale giusto PRIMO TEMPO. Minuto di raccoglimento ...