Cade dalle scale in baita | interviene il Soccorso alpino

(Di lunedì 21 agosto 2023) Gaverina Terme.in unae si procura un trauma alla gamba. È accaduto nel pomeriggio di lunedì 21 agosto a Gaverina Terme. Una donna di 82 anni si trovava nella, raggiungibile solamente attraverso un sentiero, quando è cadutaed ha riportato un ferita alla gamba. Impossibile poterla portare in ospedale senza l’ausilio di una barella per condurla lungo il sentiero. Così sono intervenuti gli uomini deldella Stazione di Media Valle Seriana del: sei tecnici, tre dei quali stavano rientrando dalla ricerca dell’anziano scomparso giovedì a Berbenno. In collaborazione con il personale dell’ambulanza inviata dalla Soreu delle Alpi, la ...

Rocco Scotellaro (Tricarico, 19 aprile 1923 - Portici, 15 dicembre 1953), di cui quest'annoil ... La giornata scotellariana si svolgerà ad Aquilonia (AV), il 22 agosto, a partireore 19.00, ......del modello 730/2023 che è in calendario per il 30 settembre ma slitta al 2 ottobre perchédi ...specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sostenutepersone ...... che fuggonoguerre e dalla fame nella speranza di una salvezza singola e di intere famiglie ... colpito dal pugno di un altro cliente:e batte la testa. Liti e... Maltempo in provincia, ...

Cremona, bimbo di 18 mesi cade dalle braccia della mamma mentre ... Fanpage.it

È morto in Svizzera, mentre faceva un'escursione sulle Alpi, un funzionario del tribunale di Lucca. È quanto si è appreso negli ambienti del tribunale ...Nuovo incidente sul lavoro in Italia: è accaduto in un'azienda a Pistoia, dove un uomo di 46 anni è precipitato dal tetto del capannone dove lavorava ...