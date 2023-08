Cade col parapendio a Castione | interviene l’ambulanza

(Di lunedì 21 agosto 2023)della Presolana. È in gravi condizioni l’uomo di 51 anni protagonista di una brutta caduta colnella mattinata di lunedì (21 agosto) adella Presolana. La dinamica dell’incidente, avvenuto intorno a mezzogiorno, è ancora da chiarire. Sul posto è arrivata un’ambulanza dei Volontari della Presolana in codice rosso per i soccorsi al 51enne, che non sarebbe in pericolo di vita.

Castione: cade col parapendio, è grave | Corriere.it Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Allarme poco dopo mezzogiorno in via Cantoniera a Castione per la caduta di un uomo che faceva parapendio. L'atleta era partito da poco, non si sa se dalla base della Presolana o allo Scanapà, ma deve ...Robilante – Un uomo è morto questa mattina a Robilante dove, in strada Vallone del Prete, stava facendo pulizie di sterpaglie con un decespugliatore. Per cause ancora da accertare è caduto nel ...