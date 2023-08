Cadavere in mare a Fregene | identificata la vittima “Non è stato ucciso”

(Di lunedì 21 agosto 2023) Fiumicino – Svolta nel giallo di Ferragosto di(leggi qui), nota località del litorale romano dove il 15 agosto èritrovato, a circa sei miglia dalla spiaggia, untra le onde del. A distanza di quasi una settimana, i Carabinieri della Stazione di Ostia sono riusciti a scoprire l’identità dell’uomo. Si tratta di un romano di 55 anni. Alla sua identificazione si è arrivati grazie alla ricerca nei data base delle persone scomparse: gli inquirenti sono risaliti alla denuncia presentata dalla sorella che ha riconosciuto la salma. Nessuna morte violenta E dall’autopsia è emerso che le cause del decesso sono naturali. Inizialmente si era pensato a un omicidio, vista la ferita alla testa e all’assenza di acqua nei polmoni. Lo stesso medico legale, ad un primo esame, aveva smentito le cause naturali. ...

...a Fregene effettuando una ricerca nelle segnalazioni delle persone scomparse e risalendo alla denuncia presentata dalla sorella che ha anche già riconosciuto il fratello neltrovato in. ...... da piazza Borea D'Olmo, al Casinò, con concerti […] Cronaca Genova e provincia In Primo Piano Sestri Levante, rinvenuto indi uomo di 92 anni Posted on 17 Maggio 2022 17 Maggio ...... già morta, a un cappio legato a una trave del casolare dove è stata rinvenuta. Il ... ogni tanto postavano storie di gite al, di incontri con gli amici, di passeggiate con auto, ma anche ...

Tragedia in mare: trovato il cadavere di un uomo. Recuperato dalla Capitaneria corriereadriatico.it

Tante persone stamattina alla mensa sociale San Vincenzo De Paoli di via Santa Sofia. Il Comitato Pescatori ha donato il pescato all'associazione per servirlo a chi non può comprarlo.Il corpo è stato recuperato nella giornata di Ferragosto. Contrariamente a quanto si pensava inizialmente, l’autopsia ha accertato la morte ...