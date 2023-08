Bufera su Vannacci E Salvini sente il generale

(Di lunedì 21 agosto 2023) AGI - Non accenna a placarsi la polemica suldell'Esercito Roberto, autore di "Il mondo al contrario", un saggio di circa 300 pagine con frasi omofobe e razziste. E proprio i contenuti del libro, che hanno fatto esplodere la, sono il motivo della decisione dello Stato maggiore dell'Esercito di sollevarlo dalla guida dell'Istituto geografico militare. Il, tuttavia, non fa marcia indietro. E, anzi, ribadisce le sue convinzioni, negando di essere stato "rimosso" ma semplicemente "avvicendato" nell'incarico. Ma a rinfocolare la polemica non sono tanto le reiterate dichiarazioni del, quanto la presa o meno di distanza dal suo pensiero. E, di conseguenza, la condivisione o meno delle decisioni assunte dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, che è subito ...

D'altronde, secondo il direttore del Tg La7, le parole dile troviamo anche 'nei discorsi elettorali di un Orban, ma anche nelle leggi in via di approvazione alla Duma russa, oltre che nei ......Generaledeve essere giudicato per quello che fa in servizio". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, prendendo le difese del parà, finito nella...Stessa tesi, schieramenti opposti. Sul caso del generale Roberto, finito nellaa causa del suo libro dai contenuti omofobi e sessisti, il 'rosso' Marco Rizzo , presidente onorario del Partito comunista, non la pensa diversamente dal 'nero' Gianni ...

Il generale Vannacci e il libro omofobo. È bufera AGI - Agenzia Italia

"Dire che i gay vanno contro la natura non è una cosa insensata". Bufera sul segretario della Lega a Modena, Guglielmo Golinelli, che nel prendere le difese del generale Vannacci ha sostenuto l'esiste ...