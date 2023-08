Bucciantini | «Pavard grandissimo acquisto Frattesi porta gol»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 21 agosto 2023) Il colpo dell'estate per l'Inter sarà probabilmente Benjamindal Bayern Monaco. Marcone ha parlato su Sky Sport.– Marcocosì sul nuovo arrivo probabile: «è un. Qualche gol in attacco te lo porterà, maè un campione del mondo. Ha segnato 7 gol lo scorso anno, può giocare sia esterno che terzo di difesa. L'anno scorso a quest'ora eri lì che lottavi per tenere Skriniar e hai preso Acerbi. L'ex Lazio è stato imnte, è molto forte».