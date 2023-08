(Di lunedì 21 agosto 2023) "s Baby", Renée Zellweger splendida alla premiere a Londra 21/08/23 Fotogallery - Le immagini di 'LastShow' 21/08/23 Fotogallery - Britney Spears dà un festa per il divorzio 19/08/...

Ci sono voluti anni per coinvolgere tutti in '4' e ora lo sciopero significa che il film è a rischio'. Leggi Anche Renée Zellweger è di nuovo: le prime immagini dal nuovo ...Anche qui il registro ironico ha la meglio , con due personaggi femminili che potrebbero essere usciti dai diari di. Meglio però non farsi ingannare dalle apparenze, poiché la ...Solo che, anziché stravaccare sul divano e fare amicizia con "Ciocco e Lato", i migliori alleati di, decidono di sfilare davanti alla televisione con la speranza che il pubblico li ...

Bridget Jones, il quarto film rischia ritardo di due anni: lo sciopero degli attori blocca la produzione TGCOM

L'intenzione è chiara sin dal nome della protagonista: Julia Jones (lattrice Alyson Hannigan, nota ai fan del genere per il ciclo American Pie), un misto fra Julia Roberts (una delle regine del ...Luisa Corna si sposa. Svelata la data del matrimonio con Stefano Giovino. Ecco quando e dove si terranno le nozze.