Branchini | «Pavard all’Inter è vicino! Nessuna distanza con il Bayern Monaco»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 21 agosto 2023)nel corso di un intervento su Radio Sportiva ha espresso la sua opinione certa su Benjamin, più vicino. Secondo il famoso procuratore, resta solo un dettaglio con ilha parlato così del difensore francese: «è molto vicino. Manca soltanto che ilriesca a trovare non un sostituto, ma un atleta che possa affiancare Mazraoui. In quel caso credo che l’operazione entro il 31 o l’1 si definirà. Oggi non ci sono più distanze tra i club». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...