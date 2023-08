Bradisismo | nuovo sciame | le dichiarazioni di De Natale

(Di lunedì 21 agosto 2023) Dalle ore 04.48 è in atto unsismico. Il terremoto più intenso è stato localizzato nella zona di Via Celle di magnitudo 2.5, a 2.300 m di profondità. Al momento della pubblicazione gli eventi sismici sono 19. <

...e ha dato origine al vulcano Monte. Da allora la caldera è quiescente, cioè 'dormiente', ma mostra segnali di attività quali sismicità, fumarole e deformazioni del suolo'. E sul: 'è ...Nella zona e' in corso una accelerazione del fenomeno delIl primo, quello più forte, era di una magnitudo abbastanza alta per delle scosse di, ... ha avuto epicentro verso la fine di via Olivetti, non lontano dal Monte. Il secondo terremoto ...

Terremoto, a Pozzuoli la terra trema dieci volte ilmattino.it

NAPOLI - “Le nuove scosse di terremoto registrate per tutta la notte nell’area dei Campi Flegrei, le più forti mai sentite negli ultimi anni, impongono di ...Il Dipartimento Protezione Civile ha pubblicato sui social un avviso che riguarda i Campi Flegrei dopo i timori di ieri, quando uno sciame sismico di forte intensità ha spaventato i residenti.