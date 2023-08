Le Borse europee falliscono il rimbalzo e sul finale di seduta Londra ( - 0,11%) e Madrid ( - 0,25%) girano in terreno negativo, Milano riduce i guadagni allo 0,77%, Parigi allo 0,33% e Francoforte ...Le difficoltà dell'economia cinesei titoli del lusso, da Richemont ( - 2,13%) a Puma ( - 2%), Lvmh ( - 1,7%), Kering ( - 1,53%) e Moncler ( - 1,15%). In difficoltà anche gli automobiistici ...le vendite al dettaglio in Regno Unito a luglio , registrando una contrazione più pronunciata di quanto atteso dagi anallisti. Secondo l'Office for National Statistics, le vendite retail a ...

Borsa:frenano i listini in Europa, vendite sugli immobiliari - Notizie ... Agenzia ANSA

(ANSA) - MILANO, 21 AGO - Le Borse europee falliscono il rimbalzo e sul finale di seduta Londra (-0,11%) e Madrid (-0,25%) girano in terreno negativo, Milano riduce i guadagni allo 0,77%, Parigi allo ...Dopo avere guadagnato oltre il 600% dal momento della sua quotazioni a Piazza Affari, la Ferrari frena in Borsa anche se il 2023 è ancora un anno molto ...