Borsa | Milano la migliore con le banche Bundesbank stima stagnazione Pil tedesco III trimestre

(Di lunedì 21 agosto 2023) Cina chiude in calo dopo taglio tassi inferiore alle attese, Honk Kong a -1,8%. Euro resta sotto 1,09 dollari. In Germania prezzi alla produzione luglio -1% su mese, -6% su anno

... che si chiudera' con le partite di oggi, e la Juventus ha esordito sul campo dell'Udinese, battendola tre a zero e questa mattina alladii titoli del club bianconero salgono del 3,3% a ...Come procede, oggi, lo Spread E i principali titoli diCome sta andando il noto differenziale tra Bund e Btp nella giornata odierna , 21 agosto ... a iniziare da quella diEcco la ...Rialzi inper Mps (+2,88%), Bper (+2,87%), Unicredit (+1,97%), Intesa (+1,49%) e banco Bpm (+1,43%). Rimbalza Moncler (+2,21%), penalizzata venerdì scorso dalla Cina, seguono Ferrari (+2,18%) e ...

di Brad Freer* (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 ago - Nell'ultimo decennio l'India e' stata caratterizzata da una relativa stabilita' politica per una democrazia della sua portata, che ha ...Ulteriore rialzo per Piazza Affari (Ftse Mib +1,41% a 28.152 punti) che ha di nuovo superato la soglia dei 28mila punti sotto cui era scesa lo scorso 17 agosto. Nel resto d'Europa solo Parigi (+1,05%) ...