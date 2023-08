Borsa | l' Europa in cauto rialzo attende Jackson Hole Milano la migliore con le banche

(Di lunedì 21 agosto 2023) Resta alta l'attenzione per la Cina. Euro intorno a 1,09 dollari, balza il prezzo del gas naturale ad Amsterdam. Bundesbank prevede stagnazione Pil tedesco nel III trimestre

Resta alta l'attenzione per la Cina. Euro intorno a 1,09 dollari, balza il prezzo del gas naturale ad Amsterdam. Bundesbank prevede stagnazione Pil tedesco nel III trimestre (Il Sole 24 Ore Radiocor) -...Le Borse europee falliscono il rimbalzo e sul finale di seduta Londra ( - 0,11%) e Madrid ( - 0,25%) girano in terreno negativo, Milano riduce i guadagni allo 0,77%, Parigi allo 0,33% e Francoforte ..."L'importante è avere l'alta velocità tra Brescia, Verona e Vicenza e fra Roma, Napoli e Bari - ha proseguito - Poi se i soldi arrivano dall', dall'Italia o dalla regioni poco conta". "Non ...

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Giornata caratterizzata da variazioni contenute quella odierna per i listini europei. Alle 17h23 è Milano, la borsa che registra le performance migliori, con il Ftse Mib che presenta ...