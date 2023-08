Borsa | l' Europa in cauto rialzo attende Jackson Hole Milano la migliore con le banche

Mlp 21 - 08 - 23 17:31:50 (0399) 3 NNNN Economia flash 21 agosto - 17:39in cauto rialzo attende Jackson Hole, Milano +0,8% con banche +11,3% il prezzo del gas naturale. Scenario resta ...Enr - 21 - 08 - 23 17:11:56 (0393)NEWS 3 NNNN Economia flash 21 agosto - 17:39in cauto rialzo attende Jackson Hole, Milano +0,8% con banche +11,3% il prezzo del gas naturale. Scenario ...Ppa - 21 - 08 - 23 17:39:05 (0404)NEWS,ENE,PA,ASS 3 NNNN Economia flash 21 agosto - 17:39in cauto rialzo attende Jackson Hole, Milano +0,8% con banche +11,3% il prezzo del gas naturale.

Borsa: Europa piatta in apertura, Parigi +0,01%, Londra +0,04% Agenzia ANSA

La Borsa di Milano chiude in positivo, segna il risultato migliore tra i listini europei, in avvio della settimana che sarà dominata dall'attesa per il discorso del presidente della Federal Reserve ...Tentativo di rimbalzo in avvio di contrattazioni per le principali Borse europee, Piazza Affari compresa. Nei primi minuti di scambi prevalgono i segni positivi con il Dax che sale… Leggi ...