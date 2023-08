BOOM! Fiordaliso al Grande Fratello

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 21 agosto 2023)ci sarà. La cantante sarà tra le protagoniste del2023. A dispetto dei rumors, che ne smentivano la presenza, DavideMaggio.it è in grado di confermarvi l’approdo nella casa più spiata di Italia dell’interprete di Non Voglio Mica la Luna. Classe 1956, piacentina,, di recente, ha fatto parlare a causa di un ricovero in ospedale per peritonite che l’ha costretta ad annullare parte del suo tour estivo. Marina, questo il suo nome di battesimo, ha tutte le carte in regola per farsi notare alla corte di Alfonso Signorini: è un personaggio ditempra, con una storia professionale e personale ricca di spunti. A 15 anni, è rimasta incinta e, cacciata di casa, è andata a partorire in un istituto per ragazze madri di Milano mentre. Nel ...