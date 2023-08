Bonus trasporti | il 1° settembre nuovo clickday | a quanto ammonta il contributo | chi ne ha diritto e come fare domanda

(Di lunedì 21 agosto 2023)Chi ad agosto non è riuscito ad ottenere il- ildi 60 euro per biglietti e abbonamenti sui mezzi pubblici - avrà una...

I fondi sono esauriti, ma si potranno utilizzare eventuali residui di bonus richiesti nel mese di agosto 2023 e non utilizzati. Il sito del ministero del lavoro non permette più di ottenere il contributo per l'acquisto degli abbonamenti ai mezzi pubblici, e rimanda all'inizio del prossimo mese per effettuare un nuovo

Bonus trasporti Chi ad agosto non è riuscito ad ottenere il Bonus trasporti - il contributo di 60 euro per biglietti e abbonamenti sui mezzi pubblici - avrà ...I fondi sono esauriti, ma si potranno utilizzare eventuali residui di bonus richiesti nel mese di agosto 2023 e non utilizzati ...