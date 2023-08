Bonus bollette in scadenza | che succede dopo l’estate?

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 21 agosto 2023) Ancora qualche giorno di stop poi governo e Parlamento torneranno alla normalità. Si fa per dire, visto che l’autunno si annuncia decisamente “impegnativo” per la maggioranza alle prese con più di qualche dossier bollente, come tra l’altro ha ammesso la stessa Premier Meloni., che? Ad ottobre, ad esempio, qualora il Governo non riuscisse ad individuare le risorse, potrebbero non essere prorogati gli aiuti contro il caro-energia. Nelle scorse ore però è arrivato l’indizio del ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, che ha rassicurato rispetto alla volontà di contenere i costi per i cittadini, anche se questo comporta comunque un impegno economico importante da parte delle casse dello Stato. Proroga in arrivo “Da quando si è formato lo scorso ottobre, il ...