Bonolis-Bruganelli | la loro web television perde utili e liquidità

(Di lunedì 21 agosto 2023) La recente separazione fra Paoloe Sonianon ha scalfito più di tanto ibusiness in comune. Qualche settimana fa, infatti, a Roma i due si sono ritrovati per approvare il bilancio 2022 della Sdl 2005 di cui laha il 51%,il 30% con Marco(fratello di Sonia) titolare del restante 19% Segui su affaritaliani.it

Che cosa sta succedendo tra Paoloe Mediaset . Il conduttore di Avanti un altro ha da poche settimane finito di registrare le ... "Devi solo tenerti in ordine...": la vip gela Sonia- ...Una Cena da Ricordare La sempre vivace Soniafa ancora parlare di sé. L'ex moglie del noto presentatore Paolo, ora single, è stata vista in compagnia di ...Sdl 2005: ricavi per circa 4,3 milioni, in calo rispetto ai 5,3 milioni del precedente esercizio La recente separazione fra Paoloe Sonianon ha scalfito più di tanto i loro business in comune. Qualche settimana fa, infatti, a Roma i due si sono ritrovati per approvare il bilancio 2022 della Sdl 2005 di cui la ...

Bonolis-Bruganelli, la web tv Sdl 2005 perde utili e liquidità Affaritaliani.it

Il programma di Paolo Bonolis è confermato: partenza in autunno Finalmente in partenza in autunno Ciao Darwin torna con il suo bagaglio di ...La recente separazione fra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli non ha scalfito più di tanto i loro business in comune. Qualche settimana fa, infatti, a Roma ...