Bolzano | supermercato espone cartello nell' inglese più maccheronico di sempre | We are aperts

(Di lunedì 21 agosto 2023)a bilingue, l'non è il forte dei dipendenti di un noto. Al banco dei salumi e dei formaggi, è comparso unesilarante scritto in unche definire "" sarebbe riduttivo. I territori di confine hannopiù di una particolarità. In Italia, questo è il caso del Trentino - Alto Adige.è una delle poche città italiane dove ci sono due lingue ufficiali: l'italiano e il tedesco. Data la vicinanza con l'Austria, Bozen vanta una significativa presenza di popolazione di lingua tedesca. Una gran parte degli abitanti della città parla fluentemente l'italiano e il tedesco. Pertanto,può tranquillamente essere definita bilingue, dato che sia l'italiano ...

Nelle scorse ore a Silandro () sono stati celebrati i funerali della 21enne Celine Frei ... che a luglio l'aveva attesa all'uscita di une l'aveva rincorsa per poi ucciderla con tre .... Quattro persone, tutti cittadini italiani , sono stati arrestati dalla polizia per furto aggravato ai danni di undel quartiere Don Bosco di Bolzan o. In tre hanno fatto la spesa ......969) e stesso prezzo è in provincia di. Segue la Calabria (1,967), Liguria (1,964), ... TAGS autostrada benzina CONDIVIDI Facebook Twitter Articolo precedente Ruba merce da uncon un ...

BOLZANO. SCAPPANO CON LA SPESA DEL SUPERMERCATO Radio NBC Rete Regione

Sono tutti agli arresti domiciliari, Valore dei prodotti: 400 euro. Altre due persone fermate a Gries dopo avere tentato di rubare uno scooter ...Il gruppo di 4 italiani ha provato invano a fare la spesa gratis. A Bolzano arrestato un uomo per violazione del divieto di avvicinamento ...