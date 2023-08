Bologna-Milan | Thiaw | “Abbiamo cambiato tanto | ma possiamo lottare”

LIVE MN - Verso Bologna-Milan. Le ufficiali: Pulisic nel tridente, esordi per Loftus e Reijnders Milan News

Nel prepartita di Bologna-Milan, Malick Thaiw ha parlato delle ambizioni dei rossoneri e del suo futuro come difensore titolare ...C'è anche Gerry Cardinale in tribuna d'onore allo stadio Dall'Ara di Bologna per la prima uscita in campionato del Milan. Il Fondatore e Managing Partner di RedBird ha parlato prima dell'inizio della ...