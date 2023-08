Bologna-Milan | Thiago Motta | “Dobbiamo alzare il livello Ripresa ottima”

Commenta per primo L'attaccante delOlivier Giroud ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro il: 'Siamo felici, dopo il 2 - 0 potevamo gestire meglio ma è andata bene. Sono felice per Pulisic che ha segnato al debutto. Il ...AGI - Ilrisponde a distanza a Napoli , Juve ed Inter , batte ilin trasferta e bagna con un bel successo l'esordio nella nuova stagione di Serie A. Al Dall'Ara finisce 2 - 0 grazie alle reti nel ...Leao è fumoso, ma il resto delva che è una meraviglia, perché pure Loftus Cheek ci mette interdizione e ripartenze. Ilsi accende nella ripresa, con l'ingresso di Orsolini, che reclama ...

FINALE Bologna-Milan 0-2: decidono Giroud e Pulisic La Gazzetta dello Sport

Il Milan sta vincendo 2-0 contro il Bologna ma all'intervallo i rossoneri non sono rientrati negli spogliatoi: infatti, come appreso da MilanNews.it, lo spogliatoio del Dall'Ara non ha l'aria ...Giacomo Bonaventura, centrocampista della Fiorentina, ha parlato così a DAZN nel post partita di Bologna-Milan: “A Marassi abbiamo giocato una bella partita, ma è stata solo ...