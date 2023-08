Bologna-Milan | prova del 9 | Pioli garante della rivoluzione | Serie A News

si gioca oggi, lunedì 21 agosto 2023 alle ore 20:45 per la prima giornata di Serie A. La sfida del Dall'Ara sarà il primo Monday Night della stagione e chiuderà il programma della ...LA NOSTRA SCOMMESSA2 (2,00) Torino - Cagliari 1 (1,67) Crystal Palace - Arsenal primo tempo/finale 2/2 (2,35) Terno da 7,84 volte la postaCommenta per primo Un mezzo inciampo la Roma , uno schiaffo in faccia alla Lazio . Per il resto vittorie di Napoli, Inter, Juventus, Atalanta. Manca il, che gioca questa sera a, me c'è un ottavo nome in testa alla classifica della serie A ed è quello della Fiorentina di Vincenzo Italiano, la squadra che ha segnato più gol nella prima ...

Data e ora del calcio d'inizio: lunedì 21 agosto, ore 20.45 ...Bologna e Milan hanno vissuto un'estate di mercato agli antipodi. Pochi i volti nuovi in casa rossoblù, almeno quelli destinati a essere titolari, mentre la rosa dei campioni d'Italia 2022 ha vissuto ...