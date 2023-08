Bologna-Milan | Pioli ne esclude tre dalla lista convocati | Serie A News

... dopo una malinconica stagione in cui lo aveva invano inseguito con quella del, aggiunge pepe al battesimo della rinnovata squadra di Pioli in casa del. Ultima tra le favorite per lo ...A oggi ilha superato ilcostretto a lasciare tutto in stand by finché non esce il terzino senegalese: i rossoblù invece stanno accelerando per Calafiori e in questi ultimi giorni hanno ...Stasera toccherà proprio alrispondere sul campo del, anche per spazzare via un velo di scetticismo che ha accompagnato alcuni nuovi acquisti. De Ketelaere, intanto, fa il suo e non ...

Milan, debutto a Bologna per dimenticare De Ketelaere la Repubblica

Il Bologna è molto vicino a Riccardo Calafiori Uno dei ruoli ... Stasera saranno proprio il greco e il giovane Rossoblù a giocarsi il posto da titolare nella sfida contro il Milan (l’ipotesi di ...Charles De Ketelaere, rinascita o fuoco di paglia È quanto si chiedono i tifosi dell’Atalanta e Gian Piero Gasperini, che ha voluto fortemente il talento belga, reduce da una stagione difficile con ...