Bologna-Milan | Pioli | “Giocatori nuovi | ma con grande esperienza”

Commenta per primo Christian Pulisic , attaccante del, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul: 'Un inizio fantastico, sono elettrizzato all'idea di essere parte di questa squadra. Noi bravi a segnare due gol in fretta, poi è arrivato un ...Pulisic ha impiegato dieci minuti per prendersi il, è già indispensabile. Pioli lo sa e avrà solo l'imbarazzo della scelta con un segnale forte e chiaro arrivato da...un bele sono soddisfatto dell'atteggiamento che abbiamo messo in campo questa sera". Così Stefano Pioli nel dopo partita del Dall'Ara, in cui i rossoneri hanno espugnato il campo del...

Il Milan partito all’inseguimento ha già raggiunto le altre big in vetta: con ventiquattro ore di ritardo, i rossoneri si uniscono al gruppone di comando. Ritardo… Leggi ...Il tecnico rossoblù ha parlato al termine del match perso 2-0 al Dall'Ara contro il Milan: tutte le dichiarazioni ...