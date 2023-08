Bologna-Milan oggi in tv | prima giornata Serie A 2023 2024 | orario e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di lunedì 21 agosto 2023) Tutto pronto per, posticipo delladella. Allo Stadio Dall’Ara va in scena l’esordio stagionale dei rossoneri di Stefano Pioli, che dopo aver fatto sognare i tifosi in sede di mercato adesso devono far valere il campo. Attenzione però al, squadra a sua volta ambiziosa e vogliosa di crescere ancora sotto la guida di Thiago Motta.: I TELECRONISTI ORARI, TV E– Calcio d’inizio fissato alle ore 20:45 per il match che sarà trasmesso inesclusiva da Dazn. Gli appassionati potranno quindi seguire la partita sulla piattaformaoppure su Sky al canale 214 “Zona Dazn”, che può essere ...