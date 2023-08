Bologna-Milan | Motta lancia due giovani dall’inizio

(Di lunedì 21 agosto 2023) Thiagosi affida ai. Per il debutto in campionato di stasera contro il, le scelte dell’allenatore rossoblù...

Il giocatore cresciuto nelle giovanili della Roma , dopo essere stato ceduto al Basilea per 1,5 milioni di euro è in procinto di tornare in Serie A e attualmente è conteso da. ...Ecco la graduatoria finale stilata da Opta: Inter NapoliJuventus Lazio Roma Atalanta FiorentinaTorino Monza Udinese Sassuolo Empoli Salernitana Verona Frosinone Lecce Genoa Cagliari ...... dopo una malinconica stagione in cui lo aveva invano inseguito con quella del, aggiunge pepe al battesimo della rinnovata squadra di Pioli in casa del. Ultima tra le favorite per lo ...

Milan, debutto a Bologna per dimenticare De Ketelaere la Repubblica

Pioli ha escluso alcuni giocatori dai convocati per la trasferta a Bologna: un chiaro segnale dell'allenatore del Milan e del club.Alexis Saelemaekers, Divock Origi, Mattia Caldara e Fodé Ballo-Touré. Sono quattro i calciatori del Milan non partiti con la squadra ...