Bologna-Milan lunedì 21 agosto 2023 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di lunedì 21 agosto 2023) Ilapre la stagione con una trasferta al Dall’Ara e dopo la rivoluzione estiva sia in società, l’addio a Maldini e il nuovo criterio di selezione dei giocatori voluto da Cardinale, che nella rosa con un mercato in entrata particolarmente abbondante è il momento della verità per Pioli con i rossoneri che puntano apertamente InfoBetting: Scommesse Sportive e