Bologna-Milan | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 21 agosto 2023) Eccoci arrivati al momento delledel turno conclusivo della prima giornata di Serie A con la sfida in programma tra. I falsinei, padroni di casa puntano ad una stagione tranquilla cercando di ottenere al più presto la salvezza. I rossoneri invece complice la grande rivoluzione estiva, puntano ad un campionato di vertice, con l’obiettivo della seconda stella non impossibile da raggiungere. Ilha dimostrato nel Derby di Coppa Italia contro il Cesena vinto per 2-0, di essere già in buona condizione, ma anche ilautore di un discreto pre-campionato e della vittoria ai rigori contro il Monza nel Trofeo Berlusconi, non sembra star male. Si prospetta, dunque, una gara avvincente che vede favoriti comunque i rossoneri, i quali devono ...