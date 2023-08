Bologna-Milan | la MOVIOLA LIVE | Tomori atterra Orsolini in area | grandi proteste rossoblù

Commenta per primo Ila fine primo tempo nel match contro il, non è rientrato negli spogliatoi . Alla base di questa decisione un curioso problema tecnico: l'aria condizionata del Dall'Ara non funzionava ...Come in ogni stadio italiano nel corso dell'ultimo weekend, anche per il posticipo della 1ª giornata di Serie A trasi è tenuto il minuto di silenzio in ricordo di Carletto Mazzone. La curva 'Andrea Costa' del 'Dall'Ara' ha voluto dedicare anche un paio di striscioni all'ex allenatore rossoblù. ...La squadra di Stefano Pioli rimane in campo al termine del primo tempo del match contro il. Ecco il motivoIlchiude il primo tempo del match contro ilavanti di due reti. A decidere la prima frazione di gioco sono i gol di Olivier Giroud e Cristian Pulisic.(...

LIVE Bologna-Milan 0-2: raddoppio di Pulisic! Grandissimo gol La Gazzetta dello Sport

BOLOGNA - Incredibile disavventura per il Milan, impegnato allo stadio Dall'Ara contro i padroni di casa del Bologna nel monday night di Serie A. I rossoneri, in vantaggio per 2-0, non rientrano negli ...Il Milan continua a dare spettacolo a Bologna, e dopo aver trovato il vantaggio con Giroud raddoppia con Christian Pulisic. Il capitano degli Stati Uniti si rende protagonista di una splendida ...