Boca Juniors-Racing Club Copa Libertadores | 24-08-2023 ore 02 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

In questo momento, spiega il Corriere dello Sport , in cima alla lista della dirigenza viola c'è Nicolas Valentini, centrale classe 2001 in forza al. Il ragazzo, si legge, ha una ...Nella notte appuntamento con la Libertadores: alla 'Bombonera' ildovrebbe spuntarla contro i connazionali del Racing. Successo probabile anche per il Palmeiras. Pronostici: la scelta ...Commenta per primo Rinforzo in difesa per l' Ajax , che ha annunciato l'acquisto di Gaston Avila . Il terzino sinistro classe 2001 - cresciuto nel- approda in Olanda a titolo definitivo dopo un anno all'Anversa .

Fiorentina, per la difesa in pole c'è Valentini del Boca: può arrivare anche senza l'addio di Quarta TUTTO mercato WEB

Difensore centrale, 22 anni, mancino, gioca nel Boca Juniors e ha una clausola di 9,3 milioni di euro. Ha anche il passaporto italiano ...