BMW | il Mondiale di Superbike è al di sotto delle aspettative

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 21 agosto 2023) No, non è certamente una rassegna iridata da ricordare nella categoriaderivate per BMW. Il costruttore non è riuscito a mettere in piedi una moto performante raccogliendo, soltanto, con Scott Redding due quarti posti a Donington Park e Most. Davvero pochino, in effetti, per un team che qualche mese fa ha messocontratto Toprak Razgatl?o?lu, ex campione del mondo dellache ha deciso di lasciare Yamaha. Cos’è che non è andato bene? Della situazione attuale della sua squadra ha parlato, recente, il direttore Marc Bongers. BMW, brutta stagione in. Parola a Bongers: “Montagne russe…” (Credit foto – WorldSBK)“Un po’ da montagne russe. Purtroppo abbiamo avuto Michael che si è infortunato a inizio stagione – le parole di Marc Bongers ai microfoni della SBK –. È stato bello rivederlo a ...