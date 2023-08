Blitz di Zelensky in Olanda | Rutte promette gli F - 16

Blitz di Zelensky in Olanda e Danimarca, avremo gli F-16 Agenzia ANSA

Alla fine, dopo mesi di richieste, l'Ucraina ha ricevuto la garanzia che otterra' gli F-16. Una volta ottenuto il via libera dagli Stati ...Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie di lunedì 21 agosto 2023. Zelensky in Olanda e Danimarca per portare a casa l'accordo su decine di veicoli militari. Nel frattempo, second ...