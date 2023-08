Black Widow | David Harbour sul film Marvel | Il finale è stato riscritto

(Di lunedì 21 agosto 2023) Che la Multiverse Saga non fosse partita bene lo confermano anche i numerosi problemi di produzioni avuti dalle varie pellicole. A confermare i problemi di produzione di, che ha recentemente ammesso che ildella pellicola con Scarlett Johansson protagonista èpesantementea riprese in corso. "La cosa interessante della, che è così grandiosa, è che rielaborano tutto anche nelle grandi produzioni", ha rivelato. "Come nel caso di, l'intero terzo atto èrielaborato mentre stavamo girando, il che è incredibile, e quindi si prendono solo questa libertà". L'attore, dunque, non ne parla in ...

Che la Multiverse Saga non fosse partita bene lo confermano anche i numerosi problemi di produzioni avuti dalle varie pellicole.David Harbour riprende il ruolo di Red Guardian in Thunderbolts e anticipa come sarà il rapporto tra Red Guardian e sua figlia Yelena, interpretata da Florence Pugh.