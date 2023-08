Black Myth Wukong | La DEMO conquista i giocatori

(Di lunedì 21 agosto 2023) Il 20 agosto segna un giorno speciale nel calendario dei fan di, e quest’anno l’attesa è stata ricompensata con uno straordinario regalo da parte del talentuoso team di Game Science con sede in Cina. Da anni, questo team celebra questa data con nuove anticipazioni e svelamenti riguardanti il loro altamente atteso gioco d’azione e avventura. Tuttavia, il 2023 è stato un anno particolarmente memorabile, poiché hanno sorpreso i fan con unagiocabile presentata durante un evento hands-on a Hangzhou.: Lagiocabile in Cinae stampa Sebbene attualmente lasia accessibile solo in Cina, l’emozione attorno a: ...

... Leiji Matsumoto per Starzinger o in parte - moralmente - Satoshi Kon per Paprika, arrivando negli ultimi anni a toccare anche il mondo videoludico con l'atteso Wukong, di prossimo uscita."Sarà uno spettacolo emozionante, in cui sarà possibile dare uno sguardo a molti giochi già annunciati come Alan Wake 2 eWukong " ha dichiarato il giornalista canadese nell' intervista ...Lo studio cinese Game Science ha annunciato l'imminente uscita di una demo di: Wukong , il suo spettacolare action RPG in arrivo su PS5, Xbox Series X/S e PC nell'estate del 2024. Lo studio non ha ancora rivelato le piattaforme su cui verrà resa disponibile la demo, ...

In attesa della Gamescom 2023, Black Myth: Wukong si mostra con un nuovo trailer che conferma il periodo di uscita del gioco di Game Science.Ormai è più di una semplice tradizione: ogni anno, in data 20 agosto, lo studio di sviluppo Game Science presenta spizzichi e bocconi di Black Myth: Wukong, solleticando la fantasia degli appassionati ...