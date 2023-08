Bimbo morto alle terme di Cretone | disposta per oggi l' autopsia

(Di lunedì 21 agosto 2023) Nella giornata diè prevista presso l'istituto di medicina legale del policlinico Umberto I di Roma l'del bambinolo scorso 17 agosto presso ledi, risucchiato dallo scarico di una delle tre piscine mentre era in corso un'operazione di svuotamento e pulizia.

il bambino di otto anni dopo essere stato risucchiato dal tubo di scarico della piscina del ... I genitori del, ancora sotto choc, saranno sentiti in queste ore. Poi ci sono le immagini ... Le indagini dei carabinieri e della procura hanno avuto una prima svolta. Al vaglio la posizione dei due titolari della struttura di Palombara Sabina, posta sotto sequestro, e dei responsabili della ..

Fissato per quest'oggi l'esame autoptico sul corpo del bambino di otto anni morto il 17 agosto scorso alle terme di Cretone, a Palombara Sabina, dopo essere stato risucchiato dallo scarico di una ... Bambino morto alle Terme di Cretone, quattro indagati per omicidio colposo La Procura di Tivoli, che ha aperto un'inchiesta sulla morta del bambino di otto…