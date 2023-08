Bimbo ingoia una monetina | i medici gli salvano la vita

(Di lunedì 21 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stato il provvidenziale intervento d’urgenza eseguito presso l’ospedale Martiri villa Malta di Sarno dall’équipe del Dr. Sergio Di Fenza e dalla sua équipe. Il Dr. Sergio Di Fenza, Responsabile dell’U.S. di Gastroenterologia a salvare ladi unche avevato una. L’intervento è stato eseguito questa notte d’urgenza in reperibilità rimuovendo dall’esofago prossimale unache il piccolo di 8 anni originario di Sarno, aveva ingerito. A dare notizia dell’intervento salvaè stato il sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora sul suo profilo Facebook facendo innanzitutto i complimenti al collega medico, non nuovo a risolvere con maestria casi clinici e chirurgici complicati. “Nel caso specifico, in altri momenti si sarebbe dovuto ...

