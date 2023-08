Bielorussia | ambasciata Usa | “Americani lascino subito il Paese”

(Di lunedì 21 agosto 2023) (Adnkronos) – L'Usa inha chiesto ai propri connazionali di "lasciare immediatamente" il. In un tweet l'ha emesso un 'alert', invitando anche a non viaggiare nell'ex repubblica sovietica e ricordando che ieri il governo lituano ha chiuso i valichi di frontiera con laa Tverecius/Vidzy e Sumskas/Losha mentre "restano aperti gli altri valichi di frontiera". Pochi giorni fa il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko, alleato numero 1 della Russia di Vladimir Putin, aveva parlato di pace. La guerra Ucraina-Russia "si può fermare ora e si poteva evitare allora" ha detto nel corso di un'intervista alla giornalista ucraina Diana Panchenko. La"non ha contribuito all'inizio della guerra in Ucraina", ha affermato. "Gli scontri ...

L'alert in un tweet con l'invito anche a non viaggiare nella ex repubblica sovietica L'Usa inha chiesto ai propri connazionali di "lasciare immediatamente" il Paese . In un tweet l'ha emesso un 'alert', invitando anche a non viaggiare nell'ex ...Mosca ha 12 Kalibre nel Mar Nero.Usa: cittadini americani lascino laL'Usa a Minsk, in una allerta pubblicata sul proprio sito, ha invitato i cittadini americani a non viaggiare inper la continua supporto che Minsk offre a Mosca nel conflitto ...

Invito ai cittadini a lasciare la Bielorussia: Washington teme la chiusura dei valichi e l'isolamento dei connazionali nel Paese alleato della Russia ...L'ambasciata Usa in Bielorussia ha chiesto ai propri connazionali di "lasciare immediatamente" il Paese. In un tweet l'ambasciata ha emesso un 'alert', invitando anche a non viaggiare nell'ex repubbli ...