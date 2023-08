Bergamo | maxi-rissa con bastoni e spranghe tra 150 ragazzi | 7 denunciati

(Di lunedì 21 agosto 2023) Sono 7 i, di cui quattro minorenni, per laaggravata scoppiata ieri – domenica 20 agosto – nella zona della stazione ferroviaria di, nella quale tre giovanissimi sono rimasti feriti con escoriazioni e contusioni varie. Secondo la ricostruzione della polizia di Stato, circa 150– tutti tra i 14 e i 18 anni e di nazionalità diverse – si sono affrontati con, prima nella zona di Porta Nuova e poi alla stazione ferroviaria. A fare scattare lasarebbe stata una spedizione punitiva, organizzata sui social e degenerata per le strade di, per vendicare il pestaggio di un ragazzo disabile. Gli investigatori stanno analizzando i filmati delle ...

Il nutrito gruppo di giovani, composto da italiani, egiziani, marocchini e senegalesi, è partito da Ponte San Pietro e ha raggiunto il centro di Bergamo in treno. L'obiettivo era un egiziano di 15 anni.

La questura di Bergamo ha denunciato sette persone, di cui quattro minorenni, per rissa aggravata: le violenze si sono verificate domenica pomeriggio nella zona della stazione ferroviaria, dove tre giovani sono rimasti feriti. La polizia, che già da tempo attenziona questi gruppi di adolescenti, sta lavorando per identificarne il più possibile.