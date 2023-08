Benvenuti allo show di Sean O’Malley

(Di lunedì 21 agosto 2023) Fresco, dstile imprevedibile e spettacolare,è il ritratto del campione di ultima generazione ma è anche un ragazzo del Montana che ce l’ha fatta, uscendo dalla mediocrità attraverso il proprio talento all’interno dell’ottagono. È nota la storia di quando, per appena cinquanta dollari, tagliò entrambe le sopracciglia non molti anni fa: chissà cosa avrebbe detto se gli avessero rivelato che un giorno sarebbe diventato campione dei pesi GUFC… Ci è riuscito in una delle serate più spettacolari dell’anno, una card così piena che l’ex campione dei pesi Medi, Chris Weidman, è stato relegato nei match preliminari (perdendo in modo piuttosto triste, al punto che Dana White, per affetto, gli ha chiesto di ritirarsi).ha detronizzato uno dei migliori pesi G...

... allenatore del Lecce per 3 anni e mezzo Un saluto ai lettori di Calciomagazine,alla ... Nella gara di ritorno, giocata all'Olimpico il 12 maggio, una rete di Milinkovic - Savicscadere ...... che d alle ore 16 alle 17 aspetterà i partecipantiskate park di via Maso Smalz per un ... Il cortile di Palazzoospiterà sempre alle ore 21 la proiezione del film drammatico in lingua ...... calcio d'inizio alle 20.45 MILANO - Sabato 19 agosto 2023 ,Stadio 'Giuseppe Meazza' di ...alla diretta della gara tra Inter e Monza. Sabato 19 agosto dalle ore 19.45 le formazioni ...

MMA, com'è andata UFC 292 L'Ultimo Uomo

Gli abitanti insorgono puntando il dito sulle ultime risse e sullo stato della rupe di via XXIX Settembre "Il Comune affitti i tanti locali al piano terra e trovi una soluzione per il troppo rumore de ...Segui la webcronaca della partita dell'"Arechi" valida per i 32esimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa ...