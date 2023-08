Bentley Bentayga - EWB Mulliner | massimo lusso | ma solo a otto cilindri

(Di lunedì 21 agosto 2023) C'è una nuova ammiraglia nella gamma delle Suv. Si tratta dellaEWB, realizzata con il preciso intento di offrire ilin termini di spazio, esclusività e opzioni di personalizzazione. Questa versione si distingue dalle altreper i cerchi di lega da 22" con logo centrale autolivellante, per la calandra Double Diamond e per le griglie esterne cromate. Le calotte degli specchietti sono inoltre rifinite in tinta con la carrozzeria e con un inserto Satin Silver. Optando per il pacchettoBlackline Specification viene invece adottata la finitura nero lucido di tutte le parti cromate (esclusi i badge) e dei cerchi di lega. Ildel confort e delle personalizzazioni. La sigla EWB (Extended wheel ...

Mulliner: le caratteristiche NellaMulliner spiccano eccezionali dettagli esterni come la griglia anteriore Double Diamond, l'esclusivo design dei cerchi da 22 ...... il più veloce SUV di serie a conquistare la vetta del Pikes Peak (10:32.064) e che ha battuto il precedente record stabilito nel 2018 dalla(10:49.902). Automobili Lamborghini apre ...Nel segmento delle auto di lusso, il nuovoEWB Mulliner rappresenta un nuovo standard di raffinatezza e potenza. La casa automobilistica britannica ha elevato ulteriormente il concetto di lusso, fondendo modernità e tradizione ...

C'è una nuova ammiraglia nella gamma delle Suv Bentley. Si tratta della Bentayga EWB Mulliner, realizzata con il preciso intento di offrire il massimo in termini di spazio, esclusività e opzioni di ...