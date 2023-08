Belen e Stefano raccontano la loro crisi in tv | separazione e presunti flirt | le due versioni a confronto

(Di lunedì 21 agosto 2023)Rodriguez eDe Martino si preparano a tornare in tv, dove a quanto pare racconteranno lain una sorta dia distanza durante la trasmissione Belve, condotta da Francesca Fagnani. Dalle precedenti anticipazioni era già emersa la presenza dell’ex ballerino come primo ospite della nuova stagione del programma, ma adesso... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Nessuna traccia, a quanto pare, diDe Martino. L'ultima foto diin piscina con Elio riaccende, dunque, il gossip. Rianima la cronaca rosa, un po' spenta in questi ultimi mesi. Elio è ...Nessuna traccia, a quanto pare, diDe Martino . Le ultime indiscrezioni sued Elio La foto in piscina rappresenta l'ennesimo indizio di una presunta frequentazione in corso tra...La chiacchieratissima rottura conDe Martino (che persino Maria De Filippi, scesa in campo in prima persona, avrebbe cercato di evitare ) e le voci di un presunto riavvicinamento con l'ex ...

Belen Rodriguez, corna e caos: "Di Martino cancellato", la voce in Rai Liberoquotidiano.it

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si preparano a tornare in tv, dove a quanto pare racconteranno la loro crisi in una sorta di confronto a distanza durante la trasmissione Belve, condotta da ...Dopo le varie frecciatine di Belen, che sembrano confermare un tradimento da parte dell’ormai ex marito Stefano De Martino, la showgirl ed Elio sono stati avvistati insieme in più occasioni. La prima ...