Beach Volley | Nicolai-Cottafava secondi ad Amburgo | arrivano punti per il pass olimpico

(Di lunedì 21 agosto 2023)– Un podio eccezionale nelmaschile. La coppia azzurra formata da Paoloe Samuelestaccano il secondo posto ad, nel Torneo Elite 16 Pro Tour. Prosegue la stagione ottima per gli atleti della Nazionale Italiana. Hanno confermato l’imbattibilità nel Gruppo D che è stato archiviato con tre vittorie e ildiretto per i quarti di finale. Gli Azzurri hanno vinto poi al tie-break contro gli spagnoli Pablo Herrera e Adrian Gavira Collado (16-21 21-13 15-10), ma il vero capolavoro è stato messo a segno nel penultimo atto, in cui (sempre al terzo e decisivo set) sono riusciti a sbarrare la strada ai plurimedagliati campioni norvegesi Anders Mol e Christian Sorum (25-23 19-21 15-13). In finale l’Italia ha incontrato la Svezia. ...